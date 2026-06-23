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14:33, 23 июня 2026Россия

Путин назвал цель ударов ВСУ по российским гражданским объектам

Путин: ВСУ наносят удары по гражданским объектам России в попытке раскачать общество
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносят удары по гражданской инфраструктуре, чтобы попытаться раскачать российское общество. Цель Киева назвал президент России Владимир Путин, слова которого приводит РИА Новости.

«Дроны, удары по гражданской инфраструктуре, для чего? Ну, раскачать общество», — сказал глава государства на встрече с выпускниками вузов силовых ведомств.

22 июня ВСУ атаковали ракетами Воронеж. Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о пяти жертвах, еще десятки человек пострадали. Повреждения получило здание одного из предприятий города, машиы, а также многоквартирные и частные жилые дома. С 23 июня в регионе объявлен трехдневных траур.

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