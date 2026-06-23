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14:50, 23 июня 2026Мир

Путин сделал заявление об огромных поставках Западом беспилотников на Украину

Путин: Весь Запад работает на Украину, поставляя Киеву БПЛА
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Весь Запад работает на Украину, поставляя ей беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и размещая в своих странах военные производства для Киева. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Конечно, при таком массированном воздействии, когда весь Запад на них [украинцев] работает, в огромном потоке идут эти беспилотники», — указал глава государства.

Путин также отметил, что пока западные страны не дошли до того, чтобы напрямую использовать свою территорию для атак на Россию. При этом российский лидер обратил внимание, что они размещают у себя военные производства для нужд Украины, большим потоком направляя все вооружение в зону боевых действий.

Ранее Путин заявил, что страны Запада пока не решаются бить по России со своей территории. По его словам, они понимают или должны понимать, что будет ответный удар.

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