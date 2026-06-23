Путин сделал заявление об ударах стран Запада по России

Путин: Запад пока не решается бить по России со своей территории

Страны Запада пока не решаются бить по России со своей территории. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

«Они пока не дошли до того, чтобы со своих территорий что-то запускать. Они понимают, что будет ответный удар. Все понимают или должны понимать», — сказал он.

Однако, по словам российского лидера, на Западе набирают популярность силы, которые не хотят конфронтации с Россией, а выступают за взаимодействие с ней. Он также подчеркнул, что рейтинг тех политических сил, которые выступают за агрессию против РФ, катастрофически снижается.

Ранее Путин отметил, что страны Запада открыто заявляют, что готовятся к войне с Россией. Он уточнил, что они прикрываются якобы военной угрозой со стороны Москвы.