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14:32, 23 июня 2026Мир

Путин сделал заявление об ударах стран Запада по России

Путин: Запад пока не решается бить по России со своей территории
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Bumble Dee / Shutterstock / Fotodom

Страны Запада пока не решаются бить по России со своей территории. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

«Они пока не дошли до того, чтобы со своих территорий что-то запускать. Они понимают, что будет ответный удар. Все понимают или должны понимать», — сказал он.

Однако, по словам российского лидера, на Западе набирают популярность силы, которые не хотят конфронтации с Россией, а выступают за взаимодействие с ней. Он также подчеркнул, что рейтинг тех политических сил, которые выступают за агрессию против РФ, катастрофически снижается.

Ранее Путин отметил, что страны Запада открыто заявляют, что готовятся к войне с Россией. Он уточнил, что они прикрываются якобы военной угрозой со стороны Москвы.

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