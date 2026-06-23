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13:54, 23 июня 2026Мир

Путин заявил о подготовке Запада к войне с Россией

Путин: Страны Запада открыто заявляют, что готовятся к войне с Россией
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Ильин / РИА Новости

Страны Запада открыто заявляют, что готовятся к войне с Россией, прикрываясь якобы военной угрозой со стороны Москвы. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Открыто на Западе говорят о том, они готовятся к войне с нами, наращивают военные наступательные бюджеты, при этом для обоснования подобных затрат и радикальной милитаризации своих государств руководители стран НАТО и Евросоюза, как и ранее, используют лживые заявления о якобы российской военной угрозе», — подчеркнул российский лидер.

Он отметил, что раньше государства Североатлантического альянса ограничивались поддержкой украинского руководства, однако теперь перешли к открытым заявлениям о подготовке к конфликту с Москвой.

Ранее замглавы российского МИД Александр Грушко заявил, что Россия учитывает в своем военном планировании угрозы, которые исходят из Германии.

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