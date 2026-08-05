Мирные жители попали под удар ВСУ в Крыму

Аксенов сообщил о попавших под удар ВСУ мирных жителях в Крыму

Мирный житель стал жертвой удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Крыму, еще один пострадал. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram-канале.

По его словам, люди попали под удар ночью 5 августа.

«Выражаю искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего. Сил и скорейшего выздоровления пострадавшему. Вся необходимая помощь будет оказана», — написал чиновник.

Он таже призвал жителей полуострова сохранять бдительность и доверять только официальным источникам информации.

Ранее Минобороны России сообщило, что в ночь на 5 августа системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили над регионами страны 475 беспилотников. Атакам, помимо Крыма, подверглись территории Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тульской, Ульяновской областей, Московского региона, Республики Татарстан и Краснодарского края.