Путин назвал главную составляющую успеха СВО

Путин назвал воинские коллективы главной составляющей успеха СВО

Главной составляющей успеха специальной военной операции (СВО) являются воинские коллективы. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с выпускникам военных вузов, его слова передает РИА Новости.

Путин подчеркнул, что никакие достижения в производстве современных вооружений не смогут заменить мужества и профессионализма российских бойцов.

Ранее Путин встретился со штурмовиками спецоперации на Украине в Кремле. В ходе встречи президент рассказал о производстве тяжелых дронов в России.

Глава государства также высказывался о ходе спецоперации. ВС России, как отмечал Путин, удерживают стратегическое преимущество в зоне проведения СВО, а российские военнослужащие уверенно идут вперед. Президент указывал, что никакие обстрелы и удары с помощью дронов не смогут изменить сложившуюся на поле боя ситуацию.