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13:54, 23 июня 2026Россия

Путин назвал главную составляющую успеха СВО

Путин назвал воинские коллективы главной составляющей успеха СВО
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Вячеслав Прокофьев / POOL / РИА Новости

Главной составляющей успеха специальной военной операции (СВО) являются воинские коллективы. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с выпускникам военных вузов, его слова передает РИА Новости.

Путин подчеркнул, что никакие достижения в производстве современных вооружений не смогут заменить мужества и профессионализма российских бойцов.

Ранее Путин встретился со штурмовиками спецоперации на Украине в Кремле. В ходе встречи президент рассказал о производстве тяжелых дронов в России.

Глава государства также высказывался о ходе спецоперации. ВС России, как отмечал Путин, удерживают стратегическое преимущество в зоне проведения СВО, а российские военнослужащие уверенно идут вперед. Президент указывал, что никакие обстрелы и удары с помощью дронов не смогут изменить сложившуюся на поле боя ситуацию.

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