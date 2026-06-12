«С гордостью за предков». Путин поздравил выдающихся деятелей страны с Днем России и наградил Героев Труда и лауреатов премий

Путин наградил выдающихся деятелей государства, поздравив их с Днем России

Президент России Владимир Путин поздравил выдающихся деятелей страны с Днем России. Российский лидер наградил Героев Труда и лауреатов государственных премий, представляющих в том числе области науки, технологий, литературы, искусства.

Торжественная церемония состоялась в Большом Кремлевском дворце.

«Дорогие друзья, коллеги, поздравляю вас с Днем России! Мы отмечаем этот праздник с теплым, душевным отношением к Родине, с пониманием, что все этапы более чем тысячелетнего пути нашего государства — это одно единое целое», — обратился к присутствующим Путин.

Среди награжденных оказались народная артистка России Марина Неелова, ректор МГУ Виктор Садовничий, бывший уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, академик РАН Алексей Васильев и режиссер Андрей Кончаловский.

Президент РФ Владимир Путин и ректор МГУ, лауреат премии в области гуманитарной деятельности за 2025 год Виктор Садовничий (справа налево) на церемонии вручения государственных премий и наград в Большом Кремлевском дворце в День России. Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Путин заявил о гордости за свершения предков

Глава государства подчеркнул, что россияне встречают День России с гордостью за трудовые и боевые свершения прошлых поколений.

«Мы отмечаем этот праздник с теплым, душевным отношением к Родине, с гордостью за грандиозные трудовые и ратные свершения многих поколений наших предков, с уважением к ключевым событиям отечественной истории и, конечно, с пониманием, что все этапы более чем тысячелетнего пути нашего государства — это одно единое целое», — сказал Путин в ходе вручения государственных премий.

Наряду с этим Путин отметил незаурядность и силу лауреатов государственных премий и Героев Труда. «Вершины, что вы достигли, подвластны людям незаурядным, сильным и щедрым, для кого труд и профессия становятся смыслом всей вашей жизни», — заявил глава государства во время церемонии вручения госнаград в Кремле.

12 июня 2026. Президент РФ Владимир Путин и начальник сектора Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения Петр Сердюков (слева), удостоенный звания Героя Труда РФ, на церемонии награждения. Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Путин поблагодарил лауреатов госпремий за работу в интересах России

Российский президент после церемонии вручения медалей «Герой Труда» и государственных премий поблагодарил награжденных за работу в интересах и в честь России.

«Еще раз поздравляю вас всех с государственными наградами», — заявил Владимир Путин. Глава государства поблагодарил награжденных за их работу. «В интересах и в честь России», — отметил президент.

По словам российского лидера, смелость и настойчивость в достижении целей присущи всем Героям Труда и лауреатам государственных премий.

Президент РФ Владимир Путин и режиссер, продюсер Андрей Кончаловский (справа) - лауреат Государственной премии в области литературы и искусства 2025 года. Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Путин заявил, что Господь всегда с Россией

Господь всегда с Россией, подчеркнул Владимир Путин.

«Только что прозвучало, что Святитель Лука прошел через серьезные испытания, потому что он был с Богом. Сегодня День России, и Всевышний Господь всегда с нашей страной. С праздником! С Днем России!» — сказал глава государства.

Российский лидер также пожелал, чтобы у всех была мечта, которую они могли бы осуществить. «Еще одна награжденная сказала, что у нас была мечта. Вот так, чтобы у нас у всех была мечта, которую мы могли бы осуществить и добивались бы этой цели», — заключил Владимир Путин.