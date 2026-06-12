Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:33, 12 июня 2026Россия

Путин заявил о гордости за свершения предков

Путин: День России встречают с гордостью за свершения предков
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Россияне встречают День России с гордостью за трудовые и боевые свершения прошлых поколений. Об этом заявил президент Владимир Путин, передает РИА Новости.

В День России глава государства награждает Героев Труда и лауреатов государственных премий в различных сферах. Торжественная церемония проходит в Большом Кремлевском дворце.

«Мы отмечаем этот праздник с теплым, душевным отношением к Родине, с гордостью за грандиозные трудовые и ратные свершения многих поколений наших предков, с уважением к ключевым событиям отечественной истории и, конечно, с пониманием, что все этапы более чем тысячелетнего пути нашего государства — это одно единое целое», — сказал Путин в ходе вручения государственных премий.

Ранее президент Путин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Днем России. Глава государства отметил, что народ страны объединяет верность патриотическому долгу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин рассказал о духовной опоре участников СВО

    Путин оценил творчество Кончаловского

    Статус Маска как первого в истории триллионера поставили под сомнение

    Путин обратился к выдающимся деятелям России

    Пытавшийся переплыть Волгу на самостоятельно сколоченном плоту подросток утонул

    Путин заявил о гордости за свершения предков

    На Западе обратились с призывом к Европе по переговорам с Россией

    Число арендных электросамокатов захотели снизить в одном городе России

    Вице-президентом ISU избран россиянин

    Путин прислал венок на церемонию прощания с актрисой Людмилой Чурсиной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok