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09:31, 12 июня 2026Россия

Путин поздравил патриарха Кирилла

Президент Путин поздравил патриарха Кирилла с Днем России
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Sputnik / Sergey Bobylev / Pool via Reuters

Президент России Владимир Путин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Днем России. Текст поздравления опубликовали на сайте Московского Патриархата.

Глава государства отметил, что любовь к стране и верность патриотическому долгу объединяют народ России. «Уверен, что трудовые свершения и ратные подвиги предков, их стойкость и самоотверженность во славу Отчизны всегда будут служить ярким, вдохновляющим примером и для нас, и для будущих поколений», — говорится в телеграмме президента.

Также Путин пожелал патриарху успехов и крепкого здоровья.

Ранее в июне Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что лидер КНДР Ким Чен Ын направил поздравительную телеграмму президенту России. В ней Ким Чен Ын подчеркнул, что Пхеньян всегда будет поддерживать политику Москвы.

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