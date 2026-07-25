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20:36, 25 июля 2026 (обновлено: 20:39, 25 июля 2026)Бывший СССР

МИД России обвинил Киев в хладнокровных ударах по гражданским

Мария Захарова назвала удары ВСУ по мирному населению в Кирове и Запорожье бесчеловечными
Андрей Шеньшаков

Фото: Денис Воронин / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова дала официальный комментарий на фоне ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по мирному населению. Ее слова приводит сайт ведомства.

Дипломат назвала удары по Кирову и Запорожью бесчеловечными преступлениями и осудила действия Киева.

«Киевский режим продолжает хладнокровно и прицельно бить по российскому гражданскому населению, демонстрируя всему миру свой звериный нацистский оскал», — говорится в заявлении.

Также Захарова заявила, что киевский режим терпит военное поражение и просто «не способен переломить печально складывающийся для себя ход боевых действий».

«ВСУ отыгрываются на ни в чем не повинном мирном населении, сознательно выискивая тех, кто защищен менее всего», — добавила она.

Ранее ВС России нанесли удар по складам в Запорожской области. Об этом сообщили власти региона. На кадрах в складском помещении полыхает сильный пожар, охватывающий все здание.

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