Англосаксов обвинили в финансировании теракта в Кирилловке

Губернатор Запорожья Балицкий: За терактом ВСУ в Кирилловке стоят деньги англосаксов

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий высказался о возможной причастности иностранного финансирования к теракту Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Кирилловке. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, киевский режим, «не считаясь ни с какими нормами морали», уничтожает мирное население.

«Мы не ждем справедливой оценки от европейских кабинетов. Мы знаем, что за каждой смертью стоят деньги англосаксов, оплативших этот террористический акт», — написал губернатор.

Он также добавил, что никто из пострадавших не останется один на один со своей бедой, будет оказана необходимая помощь каждому, «кто пострадал от рук нелюдей».

Ранее председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий высказался об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на турбазу в Кирилловке.