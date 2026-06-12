Лидер КНДР Ким Чен Ын пожелал народу России, чтобы на его пути были только удача и победа

Лидер КНДР Ким Чен Ын направил поздравительную телеграмму президенту РФ Владимиру Путину. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В поздравлении с Днем России, который отмечается 12 июня, северокорейский лидер пожелал, чтобы на пути братского российского народа всегда были только удача и победа. Владимиру Путину он пожелал« еще больших успехов в ответственной работе».

Ким Чен Ын также отметил, что Пхеньян всегда будет поддерживать политику Москвы.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что у Владимира Путина на День России запланированы традиционные мероприятия.

