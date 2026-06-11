В Кремле раскрыли планы Путина на День России

Песков: У Путина на День России запланированы традиционные мероприятия

В День России, 12 июня, у президента РФ Владимира Путина запланированы традиционные мероприятия. Планы главы государства раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Завтра у президента также рабочий день, традиционно День России — национальный праздник, будут мероприятия, собственно, как обычно», — обозначил Песков.

По данным пресс-секретаря президента, в четверг, 11 июня, Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Его тематику Песков не уточнил.

Ранее Песков рассказал об особом внимании Путина к одному вопросу. Речь шла о развитии науки и образования в стране.