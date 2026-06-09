Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:26, 9 июня 2026Россия

В Кремле рассказали об особом внимании Путина к одному вопросу

Песков: Путин уделяет особое внимание вопросам развития науки и образования
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Anastasia Barashkova / Reuters

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал об особом внимании президента России Владимира Путина к одному вопросу. Речь идет о развитии науки и образования в стране, передает РИА Новости.

«Президент последовательно, постоянно уделяет внимание вопросам развития и науки, и образования», — обозначил Песков.

Пресс-секретарь главы государства также анонсировал встречу Путина с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым, которая состоится 9 июня в Кремле. Как пояснил Песков, на ней, в частности, пойдет речь о развитии науки и образования «в самых различных аспектах».

Ранее Путин назвал главную задачу российских властей. Президент говорил о повышении качества жизни людей, в том числе в части улучшения облика городов и поселков, развития систем здравоохранения и образования.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский высказался о решающем моменте в конфликте

    Мир предупредили о риске нехватки автокомпонентов из-за войны в Иране

    «Горб» на российском Су-34 объяснили

    Блогерша призвала отказаться от процедуры «русские губы» из-за испорченной внешности

    Американцев попросили стрелять по гигантским пресмыкающимся

    Объем наличных в обращении вырос в России до максимума

    В России назвали цель визита Зеленского в Эстонию на саммит стран Северной Европы и Балтии

    Очевидец рассказал о втором взрыве после теракта в Балашихе

    В одном из регионов России на дороге заметили опасного хищника

    Пассажир сорвал рейс в середине полета и вынудил попутчиков спать на полу аэропорта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok