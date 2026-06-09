В Кремле рассказали об особом внимании Путина к одному вопросу

Песков: Путин уделяет особое внимание вопросам развития науки и образования

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал об особом внимании президента России Владимира Путина к одному вопросу. Речь идет о развитии науки и образования в стране, передает РИА Новости.

«Президент последовательно, постоянно уделяет внимание вопросам развития и науки, и образования», — обозначил Песков.

Пресс-секретарь главы государства также анонсировал встречу Путина с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым, которая состоится 9 июня в Кремле. Как пояснил Песков, на ней, в частности, пойдет речь о развитии науки и образования «в самых различных аспектах».

Ранее Путин назвал главную задачу российских властей. Президент говорил о повышении качества жизни людей, в том числе в части улучшения облика городов и поселков, развития систем здравоохранения и образования.