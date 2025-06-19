Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:22, 19 июня 2025Россия

Путин назвал главную задачу российских властей

Путин назвал повышение качества жизни россиян главнейшей задачей властей страны
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Reuters

Президент России Владимир Путин рассказал, в чем заключается главнейшая задача властей страны. Его слова приводит РИА Новости.

Российский лидер назвал главную задачу властей и подчеркнул, что государство стремится улучшать качество жизни граждан.

«Наша главная, важнейшая задача — это повышение качества жизни людей. Улучшение облика городов и поселков, развитие систем здравоохранения и образования, решение экологических задач и так далее», — отметил Путин на совещании по экономическим вопросам, которое он собрал в первый день работы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Ранее сообщалось о графике работы Путина на ПМЭФ. В Кремле заявили, что повестка президента на ПМЭФ окажется очень напряженной. Запланировано, что Путин выступит на форуме в пятницу, 20 июня.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин назвал бредом заявления о желании России напасть на НАТО

    Путин назвал возможную дату новых переговоров по Украине

    Путин заявил о желании как можно быстрее завершить конфликт на Украине

    46-летняя Кейт Хадсон в крошечном бикини попала в объективы папарацци

    Путин назвал Донбасс и Новороссию неотъемлемой частью России

    Путин предрек ухудшение ситуации для Киева

    Путин высказался о передаче Украине тел погибших военных

    МИД Ирана вручил ноту протеста представляющему интересы США послу из-за угроз Трампа

    В российском городе пострадал мирный житель при ударе дрона ВСУ

    Путин высказался о прямых переговорах с Зеленским

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости