Путин назвал главную задачу российских властей

Путин назвал повышение качества жизни россиян главнейшей задачей властей страны

Президент России Владимир Путин рассказал, в чем заключается главнейшая задача властей страны. Его слова приводит РИА Новости.

Российский лидер назвал главную задачу властей и подчеркнул, что государство стремится улучшать качество жизни граждан.

«Наша главная, важнейшая задача — это повышение качества жизни людей. Улучшение облика городов и поселков, развитие систем здравоохранения и образования, решение экологических задач и так далее», — отметил Путин на совещании по экономическим вопросам, которое он собрал в первый день работы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Ранее сообщалось о графике работы Путина на ПМЭФ. В Кремле заявили, что повестка президента на ПМЭФ окажется очень напряженной. Запланировано, что Путин выступит на форуме в пятницу, 20 июня.