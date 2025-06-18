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07:55, 18 июня 2025Россия

Стало известно о графике работы Путина на ПМЭФ-2025

Ушаков: График работы Путина на ПМЭФ-2025 будет насыщенным
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

График работы российского президента Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) будет насыщенным. В мероприятии поучаствуют политики из почти 50 стран мира, рассказал помощник главы государства Юрий Ушаков, пишут «Известия».

«Главное, что этот Питерский форум, как и Восточный, он проводится под патронатом президента России и, как правило, собирает мировых лидеров, руководителей крупных российских и иностранных компаний в рангах ведущих экспертов», — отметил он.

В текущем году форум состоится под девизом «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». В частности, Бахрейн направит представительную делегацию — около 80 человек во главе с сыном короля страны.

Главным мероприятием форума станет пленарное заседание 20 июня, на нем всегда выступает российский лидер. Выступление Путина затронет оценку текущей ситуации в российской экономике, уточнил Ушаков.

Помимо этого, 18 июня в рамках ПМЭФ состоится беседа главы РФ с президентом Нового банка развития, экс-президентом Бразилии Дилмой Русеф. Вечером состоится традиционная встреча с руководителями международных информационных агентств.

Ранее сообщалось, что награды Владимира Спиридоновича Путина, отца российского президента, представят гостям и участниками ПМЭФ-2025.

До этого в Кремле рассказали, что повестка Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме будет очень напряженной.

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