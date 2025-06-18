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02:53, 18 июня 2025Россия

Награды отца Путина представят на ПМЭФ-2025

Награды отца Путина представят гостям и участникам ПМЭФ-2025
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Награды Владимира Спиридоновича Путина, отца российского президента Владимира Путина, представят гостям и участниками ПМЭФ-2025. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что на стенде Дома семейных традиций «Кристиан» в рамках ПМЭФ-2025 покажут медали, наградной лист и приказ о награждении его отца Владимира Спиридоновича. В прошлом году на нем было представлено родословное древо Владимира Путина.

Отец российского главы получил эти награды в годы Великой Отечественной войны. Уточняется, что всего на стенде покажут 11 медалей и Орден Отечественной войны.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что повестка президента России Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет с 18 по 21 июня, будет очень напряженной.

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