В Кремле анонсировали очень напряженную повестку Путина на ПМЭФ

Песков: Повестка Путина на ПМЭФ будет очень напряженной

Повестка президента России Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет с 18 по 21 июня, будет очень напряженной. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Событий будет много, повестка дня будет очень напряженная», — анонсировал пресс-секретарь главы государства.

По его словам, на данный момент подготовка президента к ПМЭФ продолжается, а оставшуюся неделю он будет работать в Санкт-Петербурге.

ПМЭФ в 2025 году состоится в 28-й раз. Главная тема мероприятия — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

Как ранее сообщили в Кремле, выступление Путина состоится 20 июня и затронет вопросы экономики и ее развития, а также международного экономического сотрудничества.