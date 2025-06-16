Названа дата выступления Путина на ПМЭФ

Песков: Путин продолжает подготовку к ПМЭФ, он выступит на заседании 20 июня

Президент России Владимир Путин выступит на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в пятницу, 20 июня. Детали этого раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Президент продолжает готовиться и к Санкт-Петербургскому экономическому форуму. Вы знаете, он на этой неделе пройдет в Санкт-Петербурге», — сказал Песков, добавив, что выступление главы государства запланировано на пятницу.

ПМЭФ в 2025 году состоится в 28-й раз. Он продлится с 18 по 21 июня. Главная тема мероприятия — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». Путин, как сообщили в Кремле, затронет вопросы экономики и ее развития, а также международного экономического сотрудничества.

Обед в ресторане Lunch на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2025 году обойдется в 6,5 тысячи рублей. Для приготовления будут использоваться продукты, сделанные в России.