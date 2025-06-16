Стала известна цена обеда на ПМЭФ-2025

Обед в ресторане Lunch на ПМЭФ-2025 обойдется в 6,5 тысячи рублей

Обед в ресторане Lunch на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2025 году обойдется в 6,5 тысячи рублей. Об этом телеканалу «78» сообщил шеф-повар ресторана Антон Грибанов.

Цена в этом ресторане в этом году будет 6,5 тысяч на человека. Это человек приходит, платит денежку и выбирает себе закуску, суп, горячее, десерт и напиток Антон Грибанов Шеф-повар ресторана Lunch

По словам Грибанова, для приготовления используются продукты, сделанные в России.

На выбор посетителям ресторана предоставляется по несколько блюд в каждом разделе — вегетарианские, рыбные и мясные. В частности, в меню предлагаются филе рамаевской утки с кремом из тыквы и соусом из крымского портвейна, грибная солянка, форель с кремом из жареного сельдерея.

Отмечается, что есть и сет-меню, блюда для которого разработал итальянский шеф-повар Раффаэле Эспозито. В него вошли, например, салат с ростбифом, баклажанами и пармезаном, филе семги с фисташками и другие блюда.

На ПМЭФ-2025 будет работать и ресторан старорусской кухни «Варево». Как сообщает «78», там будут такие блюда, как уха из петуха за 2,3 тысячи рублей, стерлядь за 6,5 тысячи рублей, тельное из крабов за 6,8 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что самое дешевое блюдо в столовой Госдумы стоит 15 рублей.