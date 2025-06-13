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07:22, 13 июня 2025Из жизни

Названа стоимость самого дешевого блюда в столовой Госдумы

РИА Новости: Самое дешевое блюдо в столовой Госдумы стоит 15 рублей
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

Корреспондент РИА Новости назвал стоимость самого дешевого блюда в столовой Госдумы. По его информации, оно стоит 15 рублей.

За эти деньги в меню есть две позиции, морковь свежая тертая и капуста ранняя натуральная, вес порции составляет 60 граммов.

Самый дешевый суп — куриный бульон с яйцом, он обойдется в 120 рублей за 250 граммов. Среди вторых блюд — блинчик с черной смородиной за 130 рублей, а самое дешевое холодное блюдо — сало соленое по 90 рублей за 30 граммов.

В сентябре прошлого года российский депутат Михаил Матвеев показал цены в столовой Госдумы. Так, среди самых дорогих блюд в перечне опубликованного меню числились телячьи щечки в брусничном соусе с гратеном из картофеля и вялеными томатами за 1200 рублей. Самыми бюджетными позициями оказались отварная сосиска (88 рублей), сельдь с яйцом и зеленым горошком (93 рубля) и молочная пшенная каша (94 рубля).

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