Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
15:50, 18 сентября 2024Ценности

Российский депутат показал цены в магазине и столовой Госдумы

Депутат Матвеев: телячьи щечки в столовой Госдумы стоят 1200 рублей

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Российский депутат Михаил Матвеев показал цены в столовой Государственной Думы (ГД). Соответствующие кадры он разместил в Telegram-канале.

«По многочисленным просьбам трудящихся. Не ожидал, что интерес к ценам в думском магазине и столовой не меркнет ни перед чем. Изучайте!» — иронично подписал политик.

Так, среди самых дорогих блюд в перечне опубликованного меню числились телячьи щечки в брусничном соусе с гратеном из картофеля и вялеными томатами за 1200 рублей. Кроме того, в списке были мурманская треска с редисом и мятным дзадзыки стоимостью 1100 рублей и треска мисо с лапшой из цукини за 1000 рублей.

Материалы по теме:
Грант в помощь. Как санкции приводят к развитию российской IT-сферы и цифровой экономики
Грант в помощь.Как санкции приводят к развитию российской IT-сферы и цифровой экономики
13 апреля 2022
Без лишних трат. Как сэкономить на покупке продуктов на майские праздники
Без лишних трат. Как сэкономить на покупке продуктов на майские праздники
Реклама
29 апреля 2022
Рационализм и избирательность. Россияне меняют потребительские привычки
Рационализм и избирательность.Россияне меняют потребительские привычки
25 апреля 2022

В то же время самыми бюджетными позициями оказались отварная сосиска (88 рублей), сельдь с яйцом и зеленым горошком (93 рубля) и молочная пшенная каша (94 рубля).

Помимо этого, Матвеев также посетил думский магазин и показал на видео цены на товары. Он заснял крымское пиво, которое оценили в 150 рублей, мини-торт «Наполеон» — 550 рублей, а также мармелад за 155 рублей. В ролике депутат также продемонстрировал большое количество других продуктов и ценники на них.

В ноябре 2021 года депутата Виталия Милонова разочаровали еда и кофе в буфете Госдумы. Он признался, что во время обеденного перерыва вместо буфета посещает другие кафе вблизи Госдумы или покупает шаверму.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ могли ударить по «суперхранилищу ракет» в Торопце. Бывший зам Шойгу уверял, что объект выдержит даже ядерный взрыв

      В России ужесточили проверки импортных вин на фоне спора о «шмурдяке»

      В России запустили платформу для сотрудничества авторов и брендов

      В российском регионе дети приготовили гигантский сыр и побили рекорд

      Звезда «Приключений Электроника» высказался о поведении Галкина

      Американский баскетболист ЦСКА рассказал о трудностях жизни в России

      Фигурку необычного старика с бородой нашли в российском городе

      Стало известно о новом назначении участника программы «Время героев» Сайбеля

      Российский депутат показал цены в магазине и столовой Госдумы

      Стало известно о первом столкновении с танком Leopard в Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше