Милонова разочаровала еда и кофе в буфете Госдумы

Российского депутата Виталия Милонова разочаровала еда и кофе в буфете Государственной Думы. Свое мнение он высказал в разговоре с журналистами информационного агентства URA.

Единоросс признался, что во время обеденного перерыва вместо буфета посещает другие кафе вблизи Госдумы или покупает шаверму. «Не нравится [еда в буфете]. Напоминает советскую диетстоловую. Предпочитаю пищу более "энергичную". Раньше любил сосиски с горчицей, которую делали в думском буфете. Теперь не делают. И кофе мне не нравится», — посетовал он.

Милонов добавил, что зарплата депутата позволяет ему питаться где и чем он захочет.

В ноябре депутат Сардана Авксентьева показала ассортимент столовой Госдумы и вызвала споры в сети. На размещенных в сети кадрах бывший мэр Якутска продемонстрировала отварные сосиски стоимостью 72 рубля, азу с тушеным картофелем за 248 рублей, сырники из творога за 88 рублей, отварной рис за 33 рубля и так далее. Некоторые подписчики сочли цены на еду чересчур низкими, однако другие высказалась по поводу слишком высокой стоимости пищи.