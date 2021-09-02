Милонов захотел переодеть чиновников из брендовых костюмов в сюртуки

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил российским чиновникам отказаться от брендовых костюмов в пользу сюртуков. Пост на эту тему появился в его Instagram-аккаунте.

По мнению депутата, переодевшись из привычного костюма в предмет гардероба в стиле XIX века, чиновник начнет вести себя в соответствии со своим статусом. «В форменном сюртуке чиновник уже не сможет позволить себе пьяным пойти по улице и даже закурить в общественном месте», — пояснил он.

Милонов считает, что чиновник в сюртуке станет символом доверия и власти, а любой прохожий сможет обратиться к нему за советом как к полицейскому.

Для примера депутат разместил в соцсети два изображения сюртуков, на которые с помощью фоторедакторов наложил свою голову.

В июле Милонов захотел наказывать людей за появление в общественных местах Санкт-Петербурга в откровенных нарядах: по его словам, полицейские должны выносить предупреждение неподобающе одетым прохожим. При этом депутат не объяснил, какие именно предметы гардероба он считает неприемлемыми.