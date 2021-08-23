Милонов предложил способ избавиться от зависти в школах из-за разных смартфонов

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил составить список одобренных Министерством просвещения доступных моделей смартфонов для школьников. Об этом сообщает RT со ссылкой на копию обращения на имя министра просвещения Сергея Кравцова.

По его словам, часто дети, владеющие смартфонами последней модели, становятся в глазах одноклассников «своеобразной школьной аристократией» и вызывают зависть у остальных. Милонов заявил, что это создает «нездоровую обстановку в школах».

«В данном случае прошу вас разработать перечень доступных моделей мобильных устройств, одобренных Министерством просвещения, который положит конец социальной розни и соперничеству за школьными партами. В данный перечень должны войти устройства, способные выполнять образовательные функции, обеспечивать связь между учениками и учителями, но при этом быть по карману любой семье», — говорится в обращении.

В июле Милонов захотел наказывать людей за появление в общественных местах Санкт-Петербурга в откровенных нарядах: по его словам, полицейские должны выносить предупреждение неподобающе одетым прохожим.