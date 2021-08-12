В Госдуме предложили политическое убежище украинской легкоатлетке Магучих

Депутат Госдумы Виталий Милонов отреагировал на скандал вокруг украинской прыгуньи в высоту Ярославы Магучих, которая на Олимпийских играх в Токио обнялась с россиянкой Марией Ласицкене. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Он предложил, в случае необходимости, предоставить спортсменке политическое убежище. «Если ей начнут угрожать, то Россия заступится за нее. Если для Магучих будет опасность, то мы станем ее спасать», — добавил Милонов.

Политик также отметил, что ему искренне жаль спортсменку. Кроме того, он назвал Магучих настоящей украинкой.

Ранее Магучих объяснила объятия с Лисицкене. Она отметила, что хотела поздравить соперницу с победой и не вкладывала в жест политического смысла.

Спортсменки обнялись после окончания соревнований в прыжках в высоту на Олимпиаде. Ласицкене завоевала золотую медаль, а Магучих стала бронзовым призером. После этого Магучих подверглась травле на родине.