Чернокожий украинский депутат заступился за обнявшуюся с россиянкой легкоатлетку

Украинский борец греко-римского стиля и депутат Верховной Рады Жан Беленюк заступился за легкоатлетку Ярославу Магучих, которая сфотографировалась с россиянкой Марией Ласицкене. Об этом сообщает телеканал «Наш».

Он отметил, что ни на секунду не сомневается в патриотизме спортсменки. Он также назвал неприемлемой травлю Магучих, которой всего 19 лет. По мнению Беленюка, члены украинской делегации должны были заранее предупредить легкоатлетку о последствиях подобных снимков.

Чернокожий борец также отметил, что фотография была сделана в момент эйфории от завоевания медали. Магучих, по мнению депутата, искренне хотела обнять соперницу, с которой соревновалась.

7 августа Мария Ласицкене завоевала золотую медаль в прыжках в высоту. Она отпраздновала победу на Олимпиаде вместе с Магучих, которая заняла третье место. Спортсменки, завернутые в знамена своих команд, обнялись после соревнований.

После этого украинские болельщики в соцсетях затравили Магучих. Кроме того, замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что с легкоатлеткой проведут беседу из-за ее фото с россиянкой. Беленюк на Играх в Токио завоевал золото в весовой категории до 87 килограммов.