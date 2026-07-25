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07:09, 25 июля 2026 (обновлено: 07:47, 25 июля 2026)Мир

Трамп оценил возможность переизбрания на третий срок

Трамп в шутку допустил возможность переизбрания на третий срок
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Американский лидер Дональд Трамп в шутку допустил возможность переизбрания на пост президент США на третий срок: Об этом сообщает ТАСС.

«Как и в случае с моим президентским сроком, во второй раз всегда получается удачнее. Так всегда получается лучше. А третий раз будет еще лучше», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп определился с преемником на президентских выборах 2028 года. Он начал открыто поддерживать кандидатуру своего вице-президента Джей Ди Вэнса.

В октябре Трамп заявлял, что пока не думал о возможности переизбраться в качестве американского лидера на третий срок.

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