Трамп оценил возможность переизбрания на третий срок

Трамп в шутку допустил возможность переизбрания на третий срок

Американский лидер Дональд Трамп в шутку допустил возможность переизбрания на пост президент США на третий срок: Об этом сообщает ТАСС.

«Как и в случае с моим президентским сроком, во второй раз всегда получается удачнее. Так всегда получается лучше. А третий раз будет еще лучше», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп определился с преемником на президентских выборах 2028 года. Он начал открыто поддерживать кандидатуру своего вице-президента Джей Ди Вэнса.

В октябре Трамп заявлял, что пока не думал о возможности переизбраться в качестве американского лидера на третий срок.