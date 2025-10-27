Мир
12:18, 27 октября 2025Мир

Трамп высказался о возможном переизбрании

Трамп заявил, что не думал о возможности переизбраться на третий срок
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Aaron Schwartz / Pool / CNP / Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не думал о возможности переизбраться в качестве американского лидера на третий срок. Его слова передает РИА Новости.

«Я об этом особо не думал. Как вы знаете, у нас есть замечательные кандидаты, но мои рейтинги лучше, чем когда-либо», — заявил глава Белого дома, отвечая на вопрос журналиста.

Американский лидер при этом подчеркнул, что не собирается баллотироваться на пост вице-президента СЩА. По словам Трампа, американцам «это не понравится», так как было бы «слишком мило» и «неправильно».

В конце августа Трамп заявил азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву, что общественность хочет, чтобы он вновь баллотировался в президенты США.

