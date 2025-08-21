Мир
16:07, 21 августа 2025Мир

Трамп похвастался Алиеву планами на третий срок

NYP: Трамп заявил, что общественность хочет, чтобы он пошел на третий срок
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Jessica Koscielniak / Reuters

Американский лидер Дональд Трамп заявил азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву, что общественность хочет, чтобы он вновь баллотировался в президенты США. Об этом сообщает The New York Post (NYP) со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, новая администрация превратила одну из комнат Белого дома в «бесплатный сувенирный магазин» с символикой президентства Трампа. По словам источников, политик очень щедр к гостям, и некоторые люди уходят «с сумками, полными вещей».

«Трамп показал президенту [Азербайджана] Алиеву кепку с надписью "Трамп 2028" и заявил ему: "Знаете, в США на третий срок баллотироваться нельзя. Но я на 28 пунктов выше, чем кто-либо другой. Все хотят, чтобы я баллотировался снова"», — говорится в публикации.

По словам собеседников журналистов, Алиев в ответ поддержал слова американского коллеги о выдвижении на третий срок.

10 августа газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Трамп не спешит называть своего преемника от Республиканской партии на президентских выборах 2028 года, предпочитая оставить этот вопрос открытым. Отмечается, что он не любит думать о завершении политической карьеры и предпочитает наблюдать, как амбициозные республиканцы борются за его одобрение.

