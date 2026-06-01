Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:43, 1 июня 2026Путешествия

Россиянин вышел на прогулку с другом в Таиланде и исчез

Ветеран МЧС провел время на пляже с другом в Таиланде и исчез
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Chaiwat Subprasom / Reuters

Россиянин вышел на прогулку с другом в Таиланде, провел время на пляже и исчез. Об этом пишет администратор популярного в таиландских соцсетях русскоязычного Telegram-канала «Паттайя от А до Я» Светлана Шерстобоева.

Известно, что 38-летний Владислав Пузанов из Ангарска приехал на отдых с семьей, чтобы отпраздновать выход на пенсию и получение статуса ветерана МЧС. По словам его жены, он пропал 30 мая. В тот день Пузанов вышел на прогулку с другом. Женщина и трое детей остались в номере гостиницы.

Соотечественники отправились на пляж, где россиянин отошел в кусты, чтобы справить нужду. Это привело к тому, что его задержали за нарушение порядка, однако в участке он заплатил штраф и был отпущен. Друга Пузанов посадил в такси, а сам собирался отправиться обратно в отель. После того момента его след теряется. «Домой Влад не пришел. Тайской симки у туриста нет, телефон быстро садится, на звонки и сообщения не отвечает. Особые приметы: рост 175 сантиметров, вес 76 килограмм, на правой брови шрам», — говорится в сообщении.

В апреле сообщалось, что модель фитнес-бикини и ее парень владелец ритуальной конторы из России поехали на отдых в Таиланд и бесследно пропали.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин и Пашинян созвонились

    В Сербии раскрыли президентские перспективы Вучича

    Съемка затмившей звезд на «Золотом глобусе» российской блогерши для Vogue оказалась фейком

    Ограбленный в Париже российский блогер раскрыл новые подробности происшествия

    Открывший стрельбу по чемпиону России из карабина попал на видео

    Финансировавший ВСУ российский актер избавился от двух квартир в Москве

    Пашинян поблагодарил Путина

    В России назвали первые цели для ударов в случае континентальной войны

    ВКС России получили «летающий радар»

    Долина рассказала о новом романе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok