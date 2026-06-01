Россиянин вышел на прогулку с другом в Таиланде и исчез

Ветеран МЧС провел время на пляже с другом в Таиланде и исчез

Россиянин вышел на прогулку с другом в Таиланде, провел время на пляже и исчез. Об этом пишет администратор популярного в таиландских соцсетях русскоязычного Telegram-канала «Паттайя от А до Я» Светлана Шерстобоева.

Известно, что 38-летний Владислав Пузанов из Ангарска приехал на отдых с семьей, чтобы отпраздновать выход на пенсию и получение статуса ветерана МЧС. По словам его жены, он пропал 30 мая. В тот день Пузанов вышел на прогулку с другом. Женщина и трое детей остались в номере гостиницы.

Соотечественники отправились на пляж, где россиянин отошел в кусты, чтобы справить нужду. Это привело к тому, что его задержали за нарушение порядка, однако в участке он заплатил штраф и был отпущен. Друга Пузанов посадил в такси, а сам собирался отправиться обратно в отель. После того момента его след теряется. «Домой Влад не пришел. Тайской симки у туриста нет, телефон быстро садится, на звонки и сообщения не отвечает. Особые приметы: рост 175 сантиметров, вес 76 килограмм, на правой брови шрам», — говорится в сообщении.

