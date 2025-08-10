Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:48, 10 августа 2025Мир

Стало известно о нежелании Трампа выбирать преемника

WSJ: Трамп не спешит назвать своего преемника на выборах 2028 года
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Daniel Cole / Reuters

Президент США Дональд Трамп не спешит назвать своего преемника в Республиканской партии на президентских выборах 2028 года, предпочитая оставить этот вопрос открытым. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«Трамп не спешит с выбором преемника, учитывая, что есть много амбициозных республиканцев, претендующих на этот пост и его одобрение. Он считает, что следующий предводитель республиканцев должен заслужить эту должность», — сказано в сообщении.

Также издание сообщает, что глава Белого дома не любит думать о завершении своей политической карьеры и предпочитает наблюдать, как амбициозные республиканцы борются за его одобрение. В частности отмечается, что Трамп подогревает соперничество между вице-президентом Джеем Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио за позицию его преемника.

Ранее Трамп усомнился в своем выдвижении на третий президентский срок в 2028 году. «Скорее всего, нет», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ЕС выступил за переговоры о территориях Украины при одном условии. Москва и Киев не согласились по разным причинам

    Пошлины Трампа сравнили со швейцарским ножом

    На Западе заявили о катастрофе для Украины из-за встречи Путина и Трампа

    Трампа обвинили в вымогательстве

    Установлен причастный к обстрелам Белгородской области украинский командир

    В Японии произошло извержение вулкана

    Стало известно о начале поиска «Спартаком» нового главного тренера

    Стало известно о нежелании Трампа выбирать преемника

    Россиянин описал курорт Европы фразой «рай для холостяков»

    Назван самый молодой город России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости