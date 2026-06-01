16:00, 1 июня 2026Интернет и СМИ

Популярный блогер рассказал о переезде с Украины в Россию из-за бедности

Блогер Синяк заявил, что его семья переехала из Краматорска в Воркуту из-за бедности
Мария Большакова
Мария Большакова

Кадр: «Осторожно: Собчак» / YouTube

Популярный российский блогер Игорь Синяк рассказал, как переезжал с Украины в Россию. В интервью ведущей и журналистке Ксении Собчак, доступном на YouTube, он отметил, что его семья спешно покидала страну.

Синяк уточнил, что родился в Краматорске в 90-х годах. Родителям блогера было трудно найти работу на Украине, и когда отцу Синяка предложили работу в Воркуте, то тот сразу согласился.

«У нас была одна сумка вещей, с которой мы переезжали с Украины в Воркуту», — добавил Синяк. Когда Собчак уточнила, была ли бедность в стране причиной переезда в Россию, блогер ответил: «Абсолютно да».

Ранее звезда юмористических программ «Аншлаг» и «Кривое зеркало» Валерий Пономаренко рассказал о гастролях по Украине и раскрыл отношение местных жителей к российским артистам. По словам юмориста, он не встретил негатива во время выступлений в стране.

