Популярный блогер рассказал о переезде с Украины в Россию из-за бедности

Блогер Синяк заявил, что его семья переехала из Краматорска в Воркуту из-за бедности

Популярный российский блогер Игорь Синяк рассказал, как переезжал с Украины в Россию. В интервью ведущей и журналистке Ксении Собчак, доступном на YouTube, он отметил, что его семья спешно покидала страну.

Синяк уточнил, что родился в Краматорске в 90-х годах. Родителям блогера было трудно найти работу на Украине, и когда отцу Синяка предложили работу в Воркуте, то тот сразу согласился.

«У нас была одна сумка вещей, с которой мы переезжали с Украины в Воркуту», — добавил Синяк. Когда Собчак уточнила, была ли бедность в стране причиной переезда в Россию, блогер ответил: «Абсолютно да».

