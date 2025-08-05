Трамп оценил вероятность выдвижения на третий срок

Трамп усомнился в участии в следующих президентских выборах

Президент США Дональд Трамп оценил вероятность участия в следующих выборах, которые пройдут в 2028 году. Он усомнился в выдвижении на третий президентский срок в эфире телеканала CNBС.

«Скорее всего, нет», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

При этом Трамп подчеркнул, что продолжает удерживать высокие рейтинги. По словам политика, они могли бы обеспечить ему возможность выдвинуться на пост главы государства еще раз.

Ранее американский лидер заявил, что подумает над возможностью баллотироваться в 2028 году на третий срок. Он добавил, что его лозунгом стала бы фраза: «Трамп-2028: сведем левых с ума».