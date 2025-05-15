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14:00, 15 мая 2025Мир

Трамп назвал свой предвыборный лозунг на следующие выборы

Трамп заявил о желании свести левых с ума на выборах 2028 года
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Brian Snyder / Reuters

Президент США Дональд Трамп сказал, что подумает над возможностью пойти в 2028 году на третий срок, добавив, что его лозунгом стал бы: «Трамп-2028: сведем левых с ума». Об этом сообщает агентство Reuters.

«Мне надо будет подумать о возможности четвертых выборов», — отметил американский лидер во время своего визита в Катар.

Ранее в беседе с «Лентой.ру» политолог, доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин заявил, что Трампу будет слишком сложно изменить конституцию, чтобы официально получить третье президентство. В частности, он напомнил, что для изменения конституции нужно получить согласие двух третей голосов в Конгрессе, а также 75 процентов законодательных собраний штатов или специально созванных там конвентов.

Кроме того, он предположил, что это может быть неинтересно Трампу и своими призывами к третьему сроку он лишь стремится дисциплинировать свою команду.

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