Названы четыре варианта борьбы с задержанием российских танкеров

Экономист Юшков: Нужно задерживать европейские суда для борьбы с задержанием танкеров РФ

Есть несколько способов борьбы с задержанием европейской стороной судов, перевозящих российскую нефть. Их перечислил в беседе с газетой «Взгляд» экономист, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

«Франция не в первый раз задерживает судно, которое перевозит российскую нефть. При этом с точки зрения международного права оснований для ареста нет», — отметил Юшков. При этом формальным поводом для перехвата судна служит не то, что оно числится в санкционных списках, а якобы отсутствие флага или его подмена, добавил аналитик.

Как считает экономист, Франция таким образом преследует несколько целей. «Во-первых, это пиар. Французские власти хотят выставить себя "борцами" с Россией. Во-вторых, это попытка удержать в повестке статус "токсичности" российской нефти», — заявил эксперт.

Экономист предложил четыре способа борьбы с задержаниями российских танкеров. Первый — перевод судов под флаг России. Однако, оговорился аналитик, такой шаг не станет стопроцентной гарантией отсутствия претензий со стороны европейцев.

Второй вариант — сопровождение торговых судов кораблями Военно-морского флота, продолжил Юшков. Третий вариант — замена маршрутов. Однако аналитик сразу назвал данный вариант сомнительным.

В качестве четвертого варианта Юшков предложил действовать зеркально: задерживать европейские суда. «Если ничего не делать, то ситуация будет усугубляться. Есть риски, что европейцы начнут перехватывать чуть ли не каждый второй танкер — пусть и затем отпускать через день. Такие действия, повторюсь, создают дополнительные издержки, и на это нужно реагировать», — заключил аналитик.

1 июня президент страны Эммануэль Макрон заявил, что Военно-морские силы Франции задержали в Атлантическом океане следовавший из России нефтяной танкер «Тагор». После этого прокуратура французского Бреста начала уголовное расследование по обвинениям в «неподтверждении государственной принадлежности судна», «отсутствии флага» и «отказе подчиниться».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия считает незаконным задержание танкера «Тагор» Францией. «Мы считаем такие действия незаконными, они граничат с пиратством международным», — сказал представитель Кремля.