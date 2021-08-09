Украинский спортсмен вступился за обнявшуюся с россиянкой легкоатлетку Магучих

Украинский каратист Станислав Горуна, завоевавший бронзу на Олимпиаде в Токио, вступился за обнявшуюся с российской спортсменкой легкоатлетку Ярославу Магучих. Об этом сообщает Telegram-канал Klymenko Time.

Он напомнил, что государства должны придерживаться принципа «спорт вне политики» и прекратить оказывать давление на своих спортсменов. Он также отметил, что поведение спортсменов на международных мероприятиях строго регламентировано, однако поздравление соперников с победой объятиями является нормальным явлением.

«Это традиционный способ проявить уважение», — подчеркнул Горуна. После этой публикации на Facebook на молодого человека обрушился шквал критики. Некоторые пользователи заявили, что, если спортсменов не устраивает проводимая государством политика, они могут покинуть Украину и жить в другом месте.

Они также отметили, что все спортсмены выступают под флагами своих государств, которые полностью оплачивают их подготовку и участие в Олимпиаде.

Несмотря на поток негатива, были и те, кто поддержал Горуна и Магучих. «Молодец. Россия — это не Путин. Чем больше таких фото, тем быстрее закончатся войны», — написал один из комментаторов.

7 августа Мария Ласицкене завоевала золотую медаль в прыжках в высоту. Она отпраздновала победу на Олимпиаде вместе с Магучих, которая заняла третье место. Спортсменки, завернутые в знамена своих команд, обнялись после соревнований.

После этого украинские болельщики в соцсетях затравили Магучих. Кроме того, замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что с легкоатлеткой проведут беседу из-за ее фото с россиянкой. Она подчеркнула, что снимок «вызвал бурную реакцию в обществе» и напомнила, что получившая бронзу спортсменка является младшим лейтенантом Вооруженных сил Украины (ВСУ).