Захарова осудила устроивших травлю украинской спортсменки из-за фото с Ласицкене

Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила людей, устроивших травлю украинской спортсменки Ярославы Могучих, которую сфотографировали в объятиях соперницы-россиянки Марии Ласицкене на Олимпиаде в Токио. Своим мнением дипломат поделилась в Telegram-канале.

Таким образом она прокомментировала новость о том, что легкоатлетку после появления скандальной фотографии решили вызвать в Минобороны для беседы.

Обратив внимание на то, что в украинском оборонном ведомстве подобные снимки сочли потенциальными «объектами информационных спецопераций врага», Захарова отметила, что врагами Украины стоит считать тех, кто начал в стране травлю спортсменки. «А наши спортсмены показывают класс мирового масштаба, демонстрируя чистый спорт без политики и интриг», — добавила она.

Ранее сообщалось, что российская легкоатлетка Мария Ласицкене отпраздновала золото на Олимпиаде в Токио вместе с соперницей-украинкой Ярославой Могучих. Спортсменки, завернутые в знамена своих команд, обнялись после соревнований. Уточнялось, что Ласицкене завоевала золотую медаль в прыжках в высоту. 19-летняя Могучих показала третий результат.