В Минобороны Украины проведут беседу с легкоатлеткой из-за ее фото с россиянкой

В Минобороны Украины отреагировали на фотографию легкоатлетки Ярославы Могучих с Олимпиады в Токио, на которой она обнимает свою соперницу-россиянку Марию Ласицкене. Комментарий на своей странице в Facebook опубликовала замминистра обороны Анны Маляр.

Она указала, что упомянутый снимок «вызвал бурную реакцию в обществе» и подтвердила, что получившая бронзу спортсменка является младшим лейтенантом Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Спортсмены, представляющие Украину на международных соревнованиях, должны понимать, что в Украине продолжается российско-украинская война и это накладывает определенные ограничения и ответственность», — заявила она, предупредив, что такие традиционные снимки спортсменов могут быть использованы «врагом».

Вместе с тем представитель оборонного ведомства призвала прекратить травлю спортсменки в соцсетях и дождаться ее объяснений. «Сразу после ее возвращения (из Токио — Прим. «Ленты.ру») у меня назначена встреча. Сообщу результаты беседы», — добавила она.

Ранее сообщалось, что российская легкоатлетка Мария Ласицкене отпраздновала золото на Олимпиаде в Токио вместе с соперницей-украинкой Ярославой Могучих. Спортсменки, завернутые в знамена своих команд, обнялись после соревнований. Уточнялось, что Ласицкене завоевала золотую медаль в прыжках в высоту. 19-летняя Могучих показала третий результат.