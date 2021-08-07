Россиянка Ласицкене стала олимпийской чемпионкой в прыжках в высоту

Россиянка Мария Ласицкене завоевала золото в прыжках в высоту на Олимпиаде в Токио. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В финале соревнований, который прошел в субботу, 7 августа, россиянка взяла высоту 2 метра 4 сантиметра. Второе место заняла австралийка Никола Макдермотт, на третьем месте соревнования завершила украинка Ярослава Магучих.

5 августа первую медаль Олимпиады для сборной России в легкой атлетике завоевала Анжелика Сидорова. Она стала второй в прыжках с шестом.

Ласицкене — трехкратная чемпионка мира. Нынешняя Олимпиада стала для 28-летней спортсменки первой в карьере.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за пандемии коронавируса. Соревнования завершатся в воскресенье, 8 августа.