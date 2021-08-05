Россиянка Сидорова завоевала серебро в прыжках с шестом на Олимпиаде

Россиянка Анжелика Сидорова завоевала серебро в прыжках с шестом на Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Спортсменка преодолела планку на высоте 4,85 метра, однако не сумела взять высоту 4,90 и 4,95 метра. Победительницей стала американка Кэти Нажотт, взявшая планку в 4,90 метра. Бронзовой призеркой стала представительница Великобритании Холли Брэдшоу.

Сидорова является чемпионкой мира 2019 года. Кроме того, на ее счету две серебряные медали мировых первенств в закрытых помещениях.

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.