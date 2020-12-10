Назван спортсмен года в России

Конькобежец Павел Кулижников назван лучшим спортсменом года по версии Министерства спорта России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В 2020-м Кулижников завоевал три золотые медали на чемпионате Европы и два золота мирового первенства на отдельных дистанциях. Россиянин также установил мировой рекорд на дистанции 1000 метров.

Лучшей спортсменкой года признана легкоатлетка Анжелика Сидорова. Спортсменка в 2020-м дважды в зимнем сезоне показывала лучшие результаты сезона в мире. Среди тренеров награду получила наставник сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова.

Лауреаты премии были определены экспертным советом, в состав которого вошли известные представители сферы спорта, а также народным онлайн-голосованием. Награда была учреждена в 2010 году.

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