Шайба Овечкина признана лучшей в XXI веке

Шайба Александра Овечкина, российского форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс», признана Sportsnet лучшей в XXI веке. Об этом сообщается на сайте канадского спортивного канала.

На портале телеканала в несколько этапов проходило голосование. В финал вместе с Овечкиным вышел канадец Рик Нэш, отметившийся эффектным броском в игре против «Финикс Койотс» в 2008 году.

В итоге болельщики отдали предпочтение шайбе россиянина, заброшенной в 2006-м также в ворота «Койотс». Овечкин смог огорчить соперника, нанеся бросок лежа на льду спиной к воротам.