Овечкин сравнил Трампа и Путина

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталc» Александр Овечкин в эфире телеканала RTVI сравнил президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа.

Овечкин заявил, что при встрече оба политика показались ему простыми и дружелюбными. Он назвал Трампа наслаждающимся жизнью человеком. «Трамп сказал то, что он, во-первых, очень сильно уважает Владимира Владимировича. Очень любит страну нашу, Россию. И вот и все, в принципе», — добавил хоккеист.

Овечкин несколько раз встречался с Трампом. В марте 2019-го он посетил Белый дом и обсудил победу «Вашингтона» в Кубке Стэнли. В декабре того же года спортсмен и его жена Анастасия Шубская стали гостями рождественского ужина, организованного президентом США.

Хоккеист также встречался с Путиным. Форвард является создателем общественного движения Putin Team в поддержку президента России. Оно появилось в 2017 году.

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