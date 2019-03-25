Овечкин пообщался с Трампом

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин посетил Белый дом и встретился с президентом США Дональдом Трампом. Об этом в Twitter-аккаунте сообщил журналист Стив Холланд.

На встрече Трамп назвал Овечкина Александром Великим. По его словам, в Белом доме все обсуждали победу «Вашингтона» и не могли сосредоточиться на важных делах. «У меня такое чувство, что вы вновь выиграете Кубок. Я думаю, у вас получится», — заявил Трамп.

В ответ нападающий сказал, что для него большая честь находиться в Белом доме. Он отметил, что будучи опытной командой, «Вашингтон» попытается повторить прошлогодний успех.

В феврале Овечкин говорил, что обязательно пойдет на встречу с президентом США. Он собирался спросить у Трампа, когда наладятся отношения между США и Россией.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В прошлом сезоне россиянин впервые в карьере выиграл Кубок Стэнли.

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