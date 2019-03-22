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«Секретная диета» Овечкина с пивом и мороженым удивила американцев

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Александр Овечкин

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин удивил американских пользователей Twitter своей «диетой».

Жена спортсмена Анастасия Шубская в Instagram-сторис опубликовала видео, на котором ее супруг совершает покупки. В корзину спортсмена попали мороженое, газированная вода, чипсы, крекеры и восемь бутылок пива.

Один из микроблогеров назвал этот набор «секретной диетой Овечкина».

Для другого корзина хоккеиста стала оправданием для употребления аналогичных продуктов: «Это же моя любимая еда. Теперь у меня есть оправдание для ее приема. Спасибо, Ови».

После 74 матчей регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. Овечкин возглавляет снайперскую гонку лиги с 48 заброшенными шайбами. В 73 проведенных матчах в его активе 83 очка по системе «гол плюс пас».

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