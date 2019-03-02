Овечкин установил очередной рекорд

Российский нападающий хоккейной команды «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин установил новый рекорд в матче с «Айлендерс». Об этом сообщает Sports.ru.

Хоккеист забросил 45-ю по счету шайбу в сезоне, которая также стала 652-й в его карьере. Таким образом Овечкин достиг этого результата в десятый раз, что является лучшим показателем в истории НХЛ.

Матч закончился победой «Вашингтон Кэпиталс» над «Айлендерс» со счетом 3:1. Овечкин провел на льду 19 минут 59 секунд.

Россиянин продолжает лидировать в споре бомбардиров регулярного сезона НХЛ.

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