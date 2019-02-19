Овечкин забросил 42-ю шайбу в сезоне и принес своей команде победу

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин отметился дублем в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Лос-Анджелес Кингс». Видео второго гола россиянина опубликовано в Twitter-аккаунте клуба.
Благодаря голам 33-летнего форварда, «Вашингтон» праздновал победу со счетом 3:2. В обоих случаях россиянин реализовал большинство «Кэпиталс», поразив ворота соперника с дальней дистанции. Еще одна шайба на счету Бретта Коннолли. У «Кингс» шайбы забросили Алекс Иафалло и Илья Ковальчук.
Таким образом, Овечкин довел количество заброшенных шайб до 42. Россиянин продолжает лидировать в споре бомбардиров регулярного сезона НХЛ.
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