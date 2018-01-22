Овечкин нырнул «рыбкой» и спас ворота «Вашингтона»

@HockeyGods / Twitter

Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин в падении спас ворота команды в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Филадельфия Флайерс». Видео опубликовано в Twitter-аккаунте The Hockey Gods.

Во втором периоде 32-летний форвард нырнул между двумя игроками соперника, убежавшими в контратаку, и клюшкой помешал сделать результативную передачу россиянину Ивану Проворову.

Встреча прошла в ночь на 22 января в Вашингтоне и завершилась победой «Филадельфии» в овертайме со счетом 2:1. Овечкин забросил шайбу на 40-й минуте, сравняв счет. За гостей отличились Михаэль Раффль (27) и Трэвис Конеxны (61).

В текущем сезоне Овечкин забросил 29 шайб и отдал 22 результативные передачи в 48 матчах.

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