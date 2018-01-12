Овечкин пожонглировал шайбой во время матча

Видео: НХЛ / YouTube

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Каролины Харрикейнс» пожонглировал шайбой. Видео появилось в YouTube-аккаунте лиги.

На пятой минуте Овечкин выиграл борьбу у нападающего Джеффа Скиннера. Шайба подскочила в воздух, россиянин поймал ее на крюк клюшки и четыре раза почеканил ею.

Матч завершился поражением «Вашингтона» со счетом 1:3.

Овечкин забросил 27 шайб в 44 матчах регулярного чемпионата НХЛ и является лучшим снайпером лиги в этом сезоне.

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